Vítkovice opouští opora! Stezka míří do Seattlu, odchází i Koch a Švéd Lindberg

„Čeká nás pár vynucených změn, na které musíme reagovat. Aleši Stezkovi NHL obrovsky přejeme a chtěl bych mu za všechny ve Vítkovicích poděkovat a popřát v zámoří štěstí," uvedl sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček a oznámil další dvě jména, které jistě opustí Vítkovice.

„S odchodem Patrika Kocha do Třince nešlo nic moc dělat. Končí také Tobias Lindberg. Našli jsme nějaké adekvátní náhrady, ale pořád máme nějaká dvě tři místa, která chceme doplnit. A není to jen doplnění do počtu, hledáme top hráče," řekl Šimíček.

Klíčové bude najít brankářskou oporu, která by doplnila Lukáše Klimeše. Nabízí se opavský rodák Matěj Machovský, který chytá finále v dresu Hradce Králové, angažmá pro další sezonu ale nemá. „Něco probíhá, ale uvidíme, jak to dopadne. Dva nové hráče už podepsané máme, ale s tím vyjdeme až za pár dní," nastínil Šimíček.

Hovoří se také o příchodu olomouckého Jana Káni. „Kdo hokej sleduje, tak si dá jedna a jedna dohromady a vidí, že budeme potřebovat nějakého top centra vedle Petera Kriegera, abychom měli dva kvalitní centry. Musím říct, že teď ke konci sezony se pár zajímavých jmen objevilo, takže na tom pracujeme. Ale uvidíme. Pro nás není kvalita jediným kritériem, mělo by se jednat o hráče, kteří charakterově zapadnou do mužstva," dodal.

O Vítkovice je zájem

Vítkovický manažer s potěšením kvitoval, že zájem o Vítkovice ze strany hráčů sílí. A může za to i vydařená sezona, která skončila v semifinále porážkou od Hradce Králové. „Je to rozdíl oproti tomu, jak jsme skládali mančaft před třemi lety a jak jej budujeme nyní. Hodně hráčů vnímá, že Vítkovice jsou silný klub, dokážou vytvořit profesionální prostředí a mají ambice. Zájem o Vítkovice mezi hráči je větší a to mě velice těší," upozornil Šimíček.

Vítkovice budou v závěrečné tabulce na čtvrtém místě. „Chyběl malý krůček do finále. Prostě už se to tak stalo. Ale zase je to pro nás další motivace do budoucí sezony," prohlásil Šimíček.