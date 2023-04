Gewiese o hororovém zranění: Mám to pořád živě před očima a není mi z toho dobře

V úvodu sobotního rozhodujícího sedmého semifinále hokejového play off proti Hradci Králové všechny vyděsil, když zůstal ležet na ledě poté, co schytal ránu pukem po střele McCormacka do oblasti boku a začal plivat krev. Vítkovický obránce Petr Gewiese byl okamžitě převezen do nemocnice a ještě v průběhu utkání se na kostce nad ledem objevila jeho fotografie z lůžka, na níž zdravil fanoušky zdviženým palcem. V úterý byl 30letý šumperský rodák propuštěn domů a pro klubové stránky se o velmi nepříjemném momentu podrobněji rozpovídal.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zraněného vítkovického hokejistu Petra Gewieseho odvážejí na nosítkách během sedmého semifinále s Hradcem Králové.

Článek „Mám to pořád živě před očima a není mi z toho dobře," říká Gewiese s odstupem čtyř dní. „Dostal jsem ránu, šel k zemi. Dostala to plíce. Na zemi jsem vyplivnul trochu krve a začal se dusit. Nemohl jsem pořádně dýchat, ani vleže pak na nosítkách," vzpomíná na hororový zážitek. Alespoň lehce se mu ulevilo, když byl na nosítkách přenesen do přistavené sanitky a konečně se mohl nadechnout. PETR GEWIESE JE V POŘÁDKU | Zraněný Petr Gewiese je v pořádku, zdraví z nemocnice a děkuje za podporu! A fandí na dálku 👍💪 pic.twitter.com/xKDj2N4Twz — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) April 15, 2023 Přímo na ledě jej ošetřoval klubový lékař Daniel Gavlíček. „Byl zasažen pukem do oblasti hrudníku, která není chráněná hokejovou výstrojí. Ve Fakultní nemocnici Ostrava mu bylo diagnostikováno zranění levé plíce a byl umístěn na JIP," popisuje doktor s tím, že po Gewieseho propuštění do domácího léčení bude další terapie probíhat ambulantně. Foto: Petr Sznapka, ČTK Lékař zasahoval u zraněného hokejisty Vítkovic Petra Gewieseho během semifinále play off rovnou na ledě. „Je předpoklad, že zranění nezanechá trvalé následky," připojuje pozitivní zprávu. Sám Gewiese cítí, že jeho zdravotní stav se zlepšuje. „Stále to ale není stoprocentní. Musím ale všem v nemocnici i takhle na dálku moc a moc poděkovat. Starali se o mě od první sekundy, co jsem přijel, úplně úžasně. Všichni byli výborní!" oceňuje obránce práci lékařů a sestřiček. Foto: Petr Sznapka, ČTK Zraněného Petra Gewieseho z Vítkovic odvážejí záchranáři na nosítkách z ledové plochy během semifinále play off s Hradcem Králové. „Taky děkuju všem fanouškům za podporu, slyšel jsem, že i během zápasu několikrát vyvolávali mé jméno, moc si toho vážím," dodal už z domácího prostředí Gewiese, jehož Vítkovice rozhodující sedmý duel prohrály 1:2 v prodloužení a do finále tak postoupil Mountfield. Tipsport extraliga Nešťastný začátek sedmého utkání. Domácí Gewiese po ráně pukem zvracel krev