Vítkovice pustily Svačinu do Třince. Chtějí sázet na mladší

Přesto je jeho konec ve Vítkovicích nečekaný. Když se rodák ze Studénky na začátku letošního roku do mateřského klubu po šesti letech vracel, byl natěšený. „Jsem tady doma. Když jsem vešel do kabiny, bylo to jako bych odtud nikdy neodešel," svěřoval se tehdy Svačina.

Smlouvu podepsal do konce této sezony, její délku ale nenaplní a vrací se do Třince. Pomáhat by měl také prvoligovému Frýdku-Místku. „Rozhodli jsme se, že dáme prostor mladým hráčům i s výhledem do příštích sezon. Vladimírovi samozřejmě děkujeme za služby, které v našem modro-bílém dresu odváděl a přejeme mu hodně štěstí," uvedl sportovní ředitel HC Vítkovice Ridera Roman Šimíček.