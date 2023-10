Vítkovice se zvedly ze dna. Kapitán pomohl pěstmi. Musíte ukázat, že máte koule, říkal Lakatoš

Ostravané využili dvě početní výhody, jednou skórovali dvě vteřiny po návratu Vlacha na led a poprvé v ročníku se dočkali domácího vítězství za tři body.

„Začali jsme dobře, dali jsme rychlý gól, měli další šance. Ovšem udělali jsme strašně moc zbytečných útočných faulů a soupeř nás za to potrestal. Pořád jsme něco doháněli a nedohnali,“ líčil liberecký asistent Jiří Kudrna.

První extraligové střetnutí Vítkovic pod vedením nové trenérské trojice Miloš Holaň, Pavel Trnka a Roman Šimíček přitom začalo pro domácí šokem. V 57. vteřině nepohrdnul Jaromír Pérez chyby Raskoba a ideální nahrávky Hawryluka k prvnímu gólu zápasu.

„Není horší vstup do utkání než dostat gól v úvodní minutě. Vážím si toho, že jsme nesklopili hlavy a dali do zápasu všechno. Pomohli jsme si přesilovkami, skvěle jsme odehráli oslabení. Klíčovým momentem zápasu bylo chycené trestné střílení, tam nás Klimson (Lukáš Klimeš) podržel. Pochvala pro celý tým, takto se máme prezentovat,“ radoval se trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Vítkovice ještě do první přestávky utkání otočili a už jej nepustili. A když bylo potřeba hájili ho klidně i pěstmi. Tak jako sedm vteřin před druhou sirénou kapitán Dominik Lakatoš proti Lukáši Dernerovi. „Emoce k hokeji patří. Je lepší si to vyříkat, než se celý zápas pošťuchovat a nadávat si. Navíc lidi to mají rádi,“ mínil obránce Liberce Ronald Knot, jenž prvním gólem v sezoně na začátku třetí části snížil náskok domácího týmu na jednobrankový rozdíl.

„Pak jsme ale udělali dva fauly a domácí přesilovku pěti proti třem využili. Po dobrém začátku jsme hráli až moc lehkovážně. Pak už to byla ohraná písnička – nepomůžeme si v přesilovce, naopak v oslabení inkasujeme,“ vypočítával Knot zásadní momenty utkání 10. kola.

„Jsem za ten gól rád, je to bonus. Od toho na ledě ale nejsem. Především mě těší, že naskakují minuty, kdy můžu hrát bez bolesti,“ uvedl Knot, jenž se do Liberce vrátil před touto sezonou po dvou letech v zahraničí a operaci zad.

Vítkovice se dočkaly první domácí výhry za tři body. A na hráčích byla znát úleva. „Rozhodla touha to zlomit. Věřili jsme si od začátku. Pomohla nám i středeční výhra v Lize mistrů nad Bielem. Byl to těžký zápas, perfektní pro nás. Pomohli jsme si přesilovkami a tak to má být,“ říkal po ofenzivně nejlepším utkání v sezoně vítkovický kapitán Lakatoš, jenž si do statistik utkání zapsal pět střel, asistenci a sedm trestných minut.