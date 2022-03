Vítkovice se dostaly do velké šance hned v první minutě, kdy zůstal před Konrádem osamocený Fridrich, s kličkou si ale na domácího brankáře nepřišel. Konrád byl úspěšný také proti pokusu Hrušky při přečíslení dvou proti jednomu.

V polovině první třetiny na úvodní tlak hostů odpověděla také Olomouc a hned se dostala do vedení. Kunc nabral rychlost ve středním pásmu a přihrál volnému Burianovi, který střelou z první překonal brankáře Stezku.

Střelec úvodní branky mohl o chvíli později přidat druhou, jenže z dobré pozice zamířil jen do hrudi brankáře. Příležitosti měli hráči na obou stranách. Čtyři minuty před koncem první třetiny olomouckého Tomečka skvěle vychytal Stezka a poté Hruška z mezikruží jen těsně minul Konrádovu branku.

Chvíli po polovině hrací doby se dostali do protiútoku dvou proti jednomu Burian s Kuncem, který Stezku prostřelil. Jenže dvoubrankové vedení vydrželo Hanákům jen necelou minutu a půl. Bernovský se po střele Flicka natlačil před Konráda a díky důrazu dostal puk za brankovou čáru.

Další šance přišly na obou stranách. Po přihrávce Ondruška se neprosadil Knotek, vzápětí byl Fridrich faulován v samostatném úniku a hosté dostali k dispozici trestné střílení. K jeho exekuci se rozjel Guman, jehož pokus ale zamířil do Konrádovy lapačky. V posledních sekundách druhé třetiny Škůrkovu tvrdou střelu od modré čáry zastavila tyč Stezkovy branky.

Po pěti minutách třetí třetiny střílel z pravé strany Kunc jen do Stezkova betonu. Vítkovický brankář podržel svůj tým i při nahození Ondruška, které tečoval do protipohybu Kolouch. Ve 48. minutě pak vyplaval puk ze skrumáže před Konrádovou brankou k volnému Kalusovi, který jej poslal nechytatelně do sítě.