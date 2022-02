Vítkovice vzdají hold prvním mistrům. Proti Kometě obléknou retro dresy

„Přestože klubovými barvami vítkovického SSK byly už tehdy modrá a bílá, dresy vítkovických hokejistů tomu neodpovídaly. Proč? To už asi nikdo nezjistí. Tehdejší kapitán Ladislav Staněk vzpomínal, že při tvorbě návrhů dresů se často přihlíželo k podobám dresů jiných klubů, především zahraničních. Pruhované dresy tak mohly být inspirovány podobou trikotu francouzského Racing Paris, který v Ostravě na přelomu 40. a 50. let ve svých pruhovaných dresech hostoval," vysvětloval Janiurek.

V Brně působil také poslední žijící člen mistrovské party Zdeněk Návrat. „I jemu bude utkání věnované. Přislíbil, že pokud mu to zdraví dovolí, utkání se zúčastní. Bylo by to symbolické, protože Návrat po titulu s Vítkovicemi získal ještě dalších pět právě v dresu Rudé hvězdy Brno," upozornil Janiurek.