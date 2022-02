Vítkovice vzdaly hold mistrům výhrou nad Brnem. Krásné tři body ve výjimečný den, těšilo Holaně

„Jsou to krásné tři body doma ve výjimečný den," těšilo trenéra Vítkovic Miloše Holaně. „Tohle speciální utkání v nezvyklých dresech jsme si užili. Těch titulů nebylo v Ostravě tolik a je dobře, že se si tyhle milníky připomínáme. Je to hezká vzpomínka na klubovou historii, památka pro hráče," pokračoval Holaň.

Utkání vyšlo náramně především druhé útočné řadě domácích vedené exbrněnským Janem Hruškou. Její lídr na dva góly přihrál, gólem a přihrávkou se na čtvrtém vítězství nad Kometou podílely křídla Radovan Bondra a Petr Fridrich.

„Velká výhra! Konečně zase s diváky v ochozech, o to více jsme rádi, že nám to vyšlo. Bylo pro nás hodně důležité to zvládnout," těšilo Fridricha, který utkání odstartoval dvěma ranami do totožného místa na pravé tyčce branky, kterou hájil medailista z nedávných olympijských her Slovák Matej Tomek.

„Po té druhé tyčce jsem byl opravdu už naštvaný, protože i v minulých zápasech jsem měl hodně šancí a nedal je. Ale co s tím můžu dělat jiného než jít do dalšího střídání s tím, že když bude další šance, tak už to tam padne," líčil 21letý útočník.

Dočkal se ve druhé části, kdy sedmým gólem v sezoně překlopil ve 37. minutě skóre ve prospěch svého týmu. „Hrouda (Jan Hruška) s Radem Bondrou tam udělali super práci za bránou a Rado to poslal před ní. Sice mi to šlo trochu pod nohy, ale snažil jsem se to tam nějak poslat, a nakonec to prošlo nad brankářovo rameno. Byl to myslím hodně důležitý moment, protože jsme překlopili zápas na svou stranu a najednou se nám hrálo o dost lépe," popisoval Fridrich.