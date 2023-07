Vítkovický kapitán popřel zájem z KHL. Zůstávám, takže asi nebyl, pousmál se

Bolí hodně první minuty na ledě?

Bolí to dost. Zkoušíme nové věci, je to náročné. Kvůli tomu to ale děláme, tréninky nás baví, všichni jsme se na těšili, až začneme. Jsme tady, já osobně si to musím první týden dva vytrpět a pomalu to pak směřovat na ligu.

Kádr se změnil. Budou změny patrné i na ledě?

Je to jako každý rok, někdo odejde, někdo přijde. Kostra ale zůstala. Věřím, že všichni noví kluci budou velkými posilami a dokážou nám pomoci k tomu, abychom se mohli prát o nejvyšší příčky.

A JEDEME NA PLNÉ OBRÁTKY! A-tým dnes zahájil přípravu na ledě ⛸🏒🥅 Foto: @petrik88 pic.twitter.com/CSu0KWZP1I — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) July 24, 2023

I v Lize mistrů?

Je to dobré zpestření před sezonou. Hrál jsem ji dvakrát nebo třikrát v Liberci, je to dobrá konfrontace s kvalitními, evropskými týmy. Jen dobře pro nás, že zkusíme i něco jiného.

Smlouvu ve Vítkovicích máte, nicméně spekulace o vašem odchodu se vyrojily. Osobně jste o změně uvažoval?

Protože mám smlouvu, věděl jsem, že tu zůstanu a chci tu být. Už jsem to říkal, těžko by se mi někde cestovalo po republice, zvykl jsem si tady, máme to tu rádi a cítím se tu dobře.

Hovořilo se o KHL, to by vás lákalo?

Každého hráče láká zkusit si ještě nějakou jinou ligu. Ale jak říkám, pořád mám smlouvu tu a těším se na další sezonu ve Vítkovicích.

Věděl jste o zájmu z Ruska?

Nevím, jestli o mě byl zájem. To nemám tušení. Každopádně jsem tu, tudíž asi takový zájem nebyl.

Vy byste nad KHL přemýšlel?

Nikam si dopředu nezavírám dveře, všechno raději nechávám otevřené, nikdy nevíte, co přijde a za jaké situace. Nerad říkám, že tam bych nikdy nešel. Situace je jaká je, pro nás tam teď není místo, ani se tam neženeme. To je asi k tomu všechno. Prostě tam nejsem a jsem tu.

Minulá sezona Vítkovic byla velmi slušná, je výzvou potáhnout to ještě dál?

Každou sezonu jsou nové výzvy, v každém v týmu. Všichni chtějí hrát co nejvíc nahoře. Jde o to se připravit a uvidíme, co to na konci základní části přinese. Složení týmu je velmi kvalitní, zase se tady udělalo kus práce, takže si myslím, že můžeme zase atakovat stejné pozice.

Týmu jste šéfoval jako kapitán, co jste říkal na odhalený doping u tří hráčů Hradce Králové (Klíma, McCormack, Štohanzl), který vás vyřadil v semifinále?

Těžko se mi to hodnotí. Nechci to zlehčovat, ale taky nechci, aby bylo ticho po pěšině. Stala se tady jedna taková blbá věc v Pardubicích (útočník Jan Mandát měl pozitivní test na kokain) a všichni to řešili, rozebírali, slyšeli jsme o tom pořád. Ten kluk to měl dlouho na talíři, což je podle mého špatně. A pak dostal trest a nemohl dlouho hrát. Jsme lidi, každý má právo udělat chybu. Ale my dřeli celý rok, abychom pak došli do semifinále, kde se stalo tohle. Kdyby to měl jeden hráč, mávnete nad tím rukou. Ale když to mají všichni tři údajně náhodně vybraní, to je výsměch. Je jedno, jestli to bylo po prášcích na bolení hlavy nebo si vzali cokoliv jiného. Je to zvláštní, nechápu to. A ani se to nějak moc neřeší, tresty nepadly... Řešilo by se to stejně, kdyby se to stalo v jiném týmu?

Pachuť ve vás zůstává?

Neříkám, že Hradec celou sezonu nemakal, chraň bůh, ale nevím. Je to strašný. Těším se, až budeme hrát proti nim.

Vy si pečlivě hlídáte, jaký prášek si ještě vzít můžete, jaký ne?

O tom to není, od toho máte kondičního, fyzioterapeuta, kteří by měli poradit. Ale každý by si měl hlídat, co dělá. Od toho jsme profesionálové.

Jste příznivec exemplárních trestů?

To ne, vůbec. Chci, aby ti kluci hráli. Obětovali jsme hokeji celý život a kvůli jedné blbosti by měli přijít o rok nebo více kariéry? To je za mě špatně, ale já nejsem ten, co má řešit, co bude a nebude. Jen říkám svůj názor.

Brankář Matěj Machovský, který v minulé sezoně pomohl Hradci k postupu přes Vítkovice v nadsázce říkal, že jste po něm chtěli stříbrnou medaili, když z Hradce přišel do Ostravy. je to tak?