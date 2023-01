Vítkovický obránce Gewiese dostal trest na jeden zápas

Vítkovický hokejista Petr Gewiese dostal od šéfa disciplinární komise Viktora Ujčíka dodatečný jednozápasový trest za faul v pondělním extraligovém utkání v Plzni. Obránce Ostravanů zasáhl ve třetí třetině do obličeje Adriana Holešinského. Za nedovolený zásah do hlavy nebo krku byl vyloučen na pět minut a do konce utkání, po Ujčíkově verdiktu přijde o páteční duel s Kladnem.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Zleva Samuel Bitten z Plzně a Petr Gewiese z Vítkovic.Foto : Miroslav Chaloupka, ČTK

Článek Jak uvedla Asociace profesionálních klubů v tiskové zprávě, Ujčík se zákrokem zabýval ve zkráceném řízení na základě informací v zápisu o utkání. "Hráč bočně vedeným zákrokem atakoval protihráče, který byl v držení puku. Je zřetelné, že v závěrečné fázi zákrok zintenzivnil pohybem těla (zad) a zasáhl Adriana Holešinského primárně do oblasti hlavy nebo krku," konstatoval Ujčík, podle něhož Gewiese nesl výhradní zodpovědnost za to, aby protihráče do hlavy nezasáhl. Vítkovice pondělní předehrávku 41. kola extraligy vyhrály 3:2. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu.