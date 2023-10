Vítkovičtí dvakrát záhy odpověděli na vedení Komety. Základ našeho vítězství, tvrdil Holaň

Pro vývoj zápasu pak byla podle něj klíčová prostřední dvacetiminutovka. „Byla docela hektická. Hra byla dost rozkouskovaná. Kometa nás zatlačila a otočila skóre. Dvakrát vedla, avšak my jsme naštěstí dokázali pokaždé záhy odpovědět. Důležité bylo zejména naše vyrovnání na 3:3 čtvrt minuty před druhou pauzou. Trochu jsme se báli, že by třetí gól Brna mohl být zlomový. Kluci však v sobě našli morální sílu a stihli jsme ještě před odchodem do kabiny srovnat. To byl základ našeho vítězství,“ mínil Holaň.