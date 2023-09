Všichni přežili přípravu bez úhony, těší trenéra Komety Martince. Na bratrský souboj shání 10 lístků

O konkrétním cíli pro novou sezonu hovořit nechce. „Naší ambicí je zvládnout premiérový duel a pak se neustále výkonnostně zlepšovat a posouvat výš. Chceme mít co nejdelší sezonu a držet dlouho naději na zisk mistrovského poháru,“ přeje si.

Obranu Komety po uplynulé sezoně vyztužili Kaňák a Zahradníček z mistrovského Třince, Gazda ze Zlína či Fin Lintuniemi z Mladé Boleslavi. Ofenzivní sílu brněnských hokejistů by měli navýšit americký střelec Moses, Cingel z Hradce Králové, Marcinko z Třince či Kohout z Karlových Varů.

K dlouholetému centru elitní útočné formace Komety Holíkovi přiřadil na křídla Mosese s Cingelem. „Holík by měl tvořit hru a Moses dávat góly. Cingel za ně bude odvádět černou práci. Uvidíme, jak to bude fungovat,“ je trenér v očekávání.

Furch připustil, že je pro něj příjemné dopředu vědět, že s ním trenéři počítají do branky. „Mluvili jsme o tom. Teď bude na mně, abych chytal tak, abych se na pozici jedničky udržel,“ má jasno. Lukeše znal donedávna pouze jako protihráče. „Spolupráce nám ale funguje,“ těší ho.

S povděkem kvituje, že Brňané uspěli v posledních třech přípravných zápasech. „Docela nám to v nich padalo. Snad si herní pohodu přeneseme i do extraligy. Věřím, že nadcházející sezona pro nás bude lepší než ta minulá,“ uvítal by Furch.