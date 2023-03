Všimli si Kváčových potíží. Zkoušeli jsme pak střílet na nohy, prozradil Jergl

Po zápase cítil 28letý útočník velkou úlevu. "Dlouho jsem gól nedal, ale furt jsem si věřil, že to protrhnu a jsem rád, že se mi to podařilo zrovna v takový moment. Hráli jsme přesilovku, po vyhraném buly jsem šel doleva na pozici, ve které normálně v přesilovce nehraju. Dostal jsem tam puk, vystřelil a propadlo to tam," radoval se Jergl.

S parťáky se ve třetí třetině snažil využít i potíží Kváči v brance. Opora Liberce ve 43. minutě vyrazila střelu Lva a lehla si na led. Domácím v tu chvíli zatrnulo, protože do akce musel i doktor domácích a na střídačku gesty naznačil problém. „Snad ukazoval na tříslo, že si ho tam při nějakém skluzu blbě natáhl... V play off je spousta takových zranění, o kterých se neví. K hokeji tohle patří," pověděl Jergl.

„Říkali jsme si pak, že to budeme zkoušet na nohy, aby se musel přesouvat a dělat rozkleky. A jsme rádi, že jsme je udolali," poznamenal Jergl.

Děkujeme za fantastickou podporu, Hradečáci! 🥳 Máme důležitý druhý bod a zítra do toho dáme zase všechno! 👏 pic.twitter.com/LCKYZyGylq — Mountfield HK (@MountfieldHK) March 23, 2023

Mountfield vedl na severu od 12. minuty a směřoval k nejtěšnější výhře, domácí však 71 vteřin před koncem srovnali zásluhou Jelínka, který využil dvounásobné power play. „Bohužel jsme tam blbě vystřídali, rozhodčí si toho všimnul, poslal nás do tří a tam už to bylo vabank. Byly tam dorážky, měli o dva hráče navíc a doklepli to tam. O to více jsem rád, že jsme nesklopili hlavu a vyhráli alespoň v prodloužení," ocenil svůj tým.