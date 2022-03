Vyhrocená série a Ujčík úřadoval: Spartě vyautoval Sobotku se Stoljarovem, Liberci kapitána

„Zákrok byl veden na soupeře, kterého nelze – vzhledem k časové prodlevě po odehrání puku – považovat za hráče v držení kotouče a kterého by proto bylo přípustné podobným způsobem atakovat. Stoljarov se soustředil výhradně na co nejintenzivnější zasažení soupeře, před střetem mírně snížil těžiště a po napřímení zasáhl protihráče nejdříve do oblasti ramene a následně do oblasti hlavy, kterou mu přirazil na ochranné sklo," uvedl Ujčík a Stoljarovův zákrok překvalifikoval za faulu loktem na napadení.