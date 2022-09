Do utkání vstoupili mnohem lépe hosté. Už ve třetí minutě se dostal do střelecké příležitosti Fridrich, ale Zajíček ještě čisté konto udržel. To už však neplatilo po akci Vítkovic v 11. minutě, kdy Krieger po přečíslení litvínovské obrany našel zcela volného Muellera, jenž měl před odkrytou brankou snadnou cestu k premiérovému gólu v ostravském dresu po přestupu z Brna.