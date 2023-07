Výrazně obměněná Mladá Boleslav začala trénovat na ledě, ještě bez Aaltonena

"Věděli jsme, kde nás tlačí bota. Bylo to hlavně v produktivitě a snažili jsme se na to zaměřit. Až sezona ukáže, jestli se nám to povedlo, nebo ne. Udělali jsme ale vše proto, abychom to zlepšili," řekl Ševc, podle kterého se Mladá Boleslav při posilování zaměřila i na zlepšení fyzických parametrů týmu. "Potřebujeme přitvrdit v předbrankovém prostoru. My jsme měli menší kádr, proto jsme šli i touto cestou," přiznal Ševc.