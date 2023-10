Vyrovnaný rekord Litvínova provázel strach o Ondřeje Kašeho

Starší z bratrů Kašových padl na led ve 33. minutě, kdy ho Mikliš trefil ramenem do oblasti hlavy či krku. Do kabin zamířili oba borci, Ondřej Kaše na zdravotní prohlídku a obránce Sparty s trestem do konce utkání. Domácí útočník se ale na led vrátil a měl prsty ve druhé i třetí trefě Vervy.