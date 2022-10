Vzkříšení Litvínova, Godla slavil i bez jediného zákroku. Snad naše křivka poroste, přeje si Mlejnek

Poslední celek extraligy začal vyhrávat. „Co jsem změnil? Nic, akorát mám štěstí, že jsme získali pět bodů. O nás trenérech to teď moc není. Je to o mužstvu, a to jde krok za krokem, střídání po střídání. Samozřejmě nám to musí vydržet co nejdéle. Sezona je dlouhá a u každého mužstva dochází v jejím průběhu k výkonnostní křivce. Doufám, že ta naše teď nějakou chvíli poroste," přeje si Karel Mlejnek.

Že litvínovská sinusoida momentálně směřuje vzhůru dosvědčují i dva nepříjemné momenty z poslední třetiny, které hosté za stavu 2:2 zvládli a pak dokázali udeřit v prodloužení. Na jejím začátku se nejprve radovali ze třetí trefy. Kouč domácích Patrik Augusta si však vzal trenérskou výzvu a sudí gól po prozkoumání videa odvolali.

🚨 62' Šimon Stránský při přečíslení 2na1 trefuje z pravého kruhu přesně ke vzdálenější tyči a rozhoduje tak o našem vítězství! #LIBvLIT 2:3p #chemici pic.twitter.com/UWeP6Osg0K — HC VERVA Litvínov (@hcvlitvinov) October 30, 2022

"Samozřejmě jsme se ptali proč, protože z našeho pohledu gól byl. Prý byl v brankovišti náš hráč. Nemůžu to však moc komentovat, jinak bych dostal pokutu. Prostě ho neuznali a my jsme si na střídačce řekli, že se budeme soustředit na naši hru a že to otočíme," okomentoval situaci Šimon Stránský, autor vítězné trefy v čase 61.22.

Foto: Vít Černý, ČTK Pawel Zygmunt z Litvínova se raduje ze vstřelené branky.Foto : Vít Černý, ČTK

Chvíli předtím poslední tým extraligy nesložil i druhý náročný moment. 86 vteřin před koncem normální hrací doby po srážce zůstal na ledě bezvládně ležet zraněný gólman Matej Tomek a musel střídat. „Odchytal velice solidní utkání. Přesnou diagnózu budeme mít až s odstupem času, možná až v pondělí," poznamenal Mlejnek.

Do branky musel na zbytek utkání Denis Godla. „Nebylo to za stavu 2:2 nic příjemného. Ale kluci to zahráli výborně, nepustili na mě ani střelu a v prodloužení hned rozhodli," liboval si Godla a přestože si nepřipsal ani zákrok, vysloužil si Mlejnkovu pochvalu.

Denis Godla strávil v brance @hcvlitvinov 2:58 minut, ani jednou nezasahoval, přesto mu je započtena výhra z utkání vs. @hcbilitygri, protože byl na ledě v době vstřelení vítězného gólu. #funfact #extra30liga — TELH stats (@telhstats) October 30, 2022

„Bylo to nepříjemné, protože minutu a půl před koncem šel do hry studený. Ale situaci zvládl dobře. Velmi, velmi mu pomohlo i mužstvo," pochvaloval si Mlejnek moment, který symbolizuje litvínovské vzkříšení.