Začátek roku Petru Strakovi svědčí. I druhý extraligový hattrick dal v lednu

Ten první zapsal loni také v lednu. Proti Třinci, a ještě v dresu Plzně. „To je asi náhoda. Málokdo jde do zápasu s tím, že dá hattrick," culil se 29letý útočník, který do utkání 42. kola vstřelil v této sezoně pouhé čtyři branky. „Dlouho mi to tam nepadalo, tak jsem se snažil se z toho nehroutit. Jsem rád, že se to zase povedlo. Především mě ale těší, že jsme vyhráli, protože ty body hodně potřebujeme," pokračoval Straka.