Žádná aklimatizace, Hudáček musel do branky. Vzal jsem to jako trénink, žádná panika, svěřoval se

Odchytal závěrečnou dvacetiminutovku, připsal si devět zákroků a v dlouhém oslabení propustil do branky střelu Martina Růžičky. „Chtěli jsme udělat nějakou změnu, mohlo to pomoct. Vzal jsem to trošku jako takový trénink, protože za poslední tři týdny jsem měl jeden pořádný," říkal po první odchytané třetině po návratu do extraligy Hudáček.

Sparta prohrála v Třinci 1:4 a podlehla mu i počtvrté v sezoně. „To je pro mě nová informace, jsem tady krátce. Třinec hrál výborně, do ničeho nás moc nepustil. První třetinu jsme odehráli ještě dobře, tak jak se venku klasický hraje. Čekali jsme na nějaký brejk, bylo to super. Po prvním gólu jsme se úplně rozsypali, to by se nám nemělo stávat. Musíme si rozebrat chyby, bylo jich dost. Ale měli jsme i dobré momenty," vykládal Hudáček.

Slovenský reprezentant působil v této sezoně KHL v Dinamu Riga, před uzávěrkou přestupů na konci ledna si ale plácl s Pražany. Do extraligy se po téměř osmi letech vrátil shodou okolností na stejném ledě, na kterém se v roce 2014 s extraligou coby brankář Pardubic loučil po prohraném čtvrtfinále play off.

„Hokej je na jednu stranu všude stejný, na druhou ale po první odchytané třetině vidím, že je tady trochu jiný než v KHL, kde jsem chytal posledních pět roků. Hraje se tu trochu jiný systém, jiná je rychlost hry i myšlení hráčů. Hrál jsem extraligu jeden rok a velmi se mi to líbilo, proto jsem šel nazpátek do Česka," vysvětloval návrat Hudáček.

Cestu z Rigy do Prahy zvládl autem. „Jel jsem přes Katowice, Ostravu, bylo to přes třináct set kilometrů. Nějakou únavu jsem cítil. I proto jsem tu třetinu vzal trošku jako trénink, bez nějaké stresu nebo paniky. Prohrávali jsme 0:3, snažili jsme se to zvrátit. Škoda, za stavu 1:3 jsme měli dvě nebo tři šance, kdybychom dali ještě jeden gól, jsme zpátky ve hře. Z osobního pohledu nebylo to zlé, ale necítil jsem se ještě tak, jak bych chtěl. I fyzicky jsem byl trošku tvrdší. Ale není se čemu divit, naposledy jsem chytal myslím 5. ledna, takže před měsícem. Třetina je za mnou, další zápas bude o mnoho lepší," těšil se na další odchytané minuty 33letý brankář.

Také Třinec před přestupovou uzávěrkou získal posilu z KHL. A stejně jako Sparta vsadila na rodáka ze Spišské Nové Vsi. Nezískala ale gólmana, nýbrž útočníka Martina Bakoše, který se k týmu v neděli. „Psali jsme si spolu. Jsme z jednoho města a minulý rok jsme spolu hráli (ve Spartaku Moskva - pozn. aut.). Měl ještě nějaké rodinné záležitosti, teprve dorazí," zamrzela Hudáčka lehce Bakošova absence.

Třinec i Sparta se ve čtvrtém vzájemném utkání v sezoně museli obejít bez reprezentantů, kteří odcestovali na olympijské hry v Číně. Třinci chyběli Slováci Martin Marinčin, Marko Daňo a Miloš Roman a čeští beci David Musil s Tomášem Kundrátkem. Sparta už nemohla využít kvalit tří českých útočníků Vladimíra Sobotky, Michala Řepíka a nedávno podepsaného Davida Tomáška.