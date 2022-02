Proti Spartě Bakoš ještě hrát nebude. K Třinci se připojí v neděli

„Mrzí mě, že ještě nemůžu pomoct, ale máme jeden a půl měsíční dcerku a musel jsem zařídit všechny potřebné papíry, které nešlo odkládat," vysvětloval klubovému webu slovenský hokejista, jenž si českou nejvyšší soutěž zahraje znovu po téměř čtyřech letech.

Posledním extraligovým zápasem, který doposud odehrál, bylo sedmé utkání čtvrtfinále play off v roce 2018, které jeho tehdejší klub Liberec prohrál s Hradcem Králové. Po sezoně pak Bakoš zamířil nejprve do zámoří a poté do KHL, kde hájil barvy Soči, Vladivostoku a Spartaku Moskva.

V této sezoně znovu působil v Soči. „Už delší dobu jsme přemýšleli, že se třemi dětmi bude velmi těžké hrát a žít v Rusku. Rozvázat smlouvu nebylo snadné, hodně ale pomohlo, že v KHL nebylo jasné, jestli se vůbec kvůli nákazám koronavirem bude dohrávat základní část. Díky tomu vznikl prostor pro debatu a vedení klubu s tím souhlasilo," popisoval Bakoš.

Autor 52 extraligových branek ve 176 utkáních nezamířil zpátky do Liberce, ale vybral si Třinec. „Bylo to z vícero důvodů. Je to špičkový tým, který má nejvyšší cíle a mám to do Třince blízko ze Slovenska. Cítím, že děti potřebují i prarodiče a tohle angažmá umožní rodině být víc pohromadě. Měl jsem na stole nabídky z ciziny i z jiných českých klubů, ale celá rodina jsme byli od začátku rozhodnutí, že chceme být co nejblíže domova na Slovensku," vysvětloval Bakoš, jenž se stane sedmým slovenským hráčem mistrovského Třince v této sezoně. „Je super, kolik Slováků v Třinci působí. Hodně jich znám velmi osobně, hlavně na začátku při aklimatizaci v týmu mi snad pomůžou," usmíval se Bakoš.

Rodák ze Spišské Nové Vsi se k Třinci připojí v době, kdy bude první místo v tabulce hájit bez pětice olympioniků. „V Třinci se s ničím jiným, než s úspěchem nepočítá. A budu úplně upřímný, tenhle tlak mi v posledních letech chyběl. Jdu do Třince, abych týmu pomohl. Uvidím, jakou dostanu od trenéra roli a tu budu chtít plnit," zdůrazňoval 31letý útočník, jenž nebude na dresu nosit svou oblíbenou třiaosmdesátku.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Martin Bakoš v dresu Bílých tygrůFoto : Vlastimil Vacek, Právo