Zářil po boku Pastrňáka, pak česká hvězdička pohasla. Upíná se k rituálům, problémem je hlava

V roce 2014 česká osmnáctka získala na MS stříbrné medaile a ve výběru se to hemžilo talenty. Jedním z nich byl Václav Karabáček, který během sedmi vystoupení na šampionátu vstřelil tři góly a připsal si i tři asistence. Stejně jako jeho parťáci vyrazil úspěch proměnit do zámoří. Čekalo se, že bude vyčnívat, jenže on se tak trochu potácel nižšími soutěžemi. „Pak se vrátil domů, nevyšlo mu to v Kometě, Hradci. Když byl v Budějovicích, tak se v první lize zdálo, že to půjde. Ale po postupu se o něm zase moc nevědělo," mrzí hokejového redaktora. V hráči viděl obrovský potenciál, jenže ten ho nenaplnil.

Pech potvrzuje, že má nyní šestadvacetiletý hokejista, talentu na rozdávání. „Na tréninku dá sedm gólů z deseti střel, dobře bruslí, je dravý, jen mu nefunguje hlava, všechno si moc bere," naznačuje, kde je zádrhel. „Trénink a zápas, to je u něj, jako když zhasnete vypínač. V Jihlavě měl přes bod na zápas a chválili ho. Dostal nový impuls, jen musí fakt zapracovat na psychice," zdůrazňuje Pech. I on drží Karabáčkovi palce. „Pořád je ve věku, kdy může něco dokázat, má ještě řadu let před sebou."

Hokejový pořad Příklep s útočníkem s Lukášem PechemVideo : Sport.cz