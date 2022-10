Že to nejde bez Muellera? Vítkovice i po jeho zranění budou v Pardubicích útočit na čelo tabulky

„Milošovi Holaňovi se na začátku sezony velice povedlo, že vlastně první zápasy byl stěžejním hráčem Peter Mueller, ale už v tu dobu Miloš říkal: Pozor na to, protože jeden hráč vám tu sezonu neudělá," říká Tomáš Divíšek, jeden z hostů v hokejovém studiu.

„Peter se zranil a najednou vyskočili ti kluci, kteří nebodovali, nestálo to na nich. Tohle je hrozně silná věc, když máte lajny, které se dají zastupovat, a to teď Vítkovice i s výborným brankářem mají," obdivuje mistr extraligy z roku 2005, který si také zahrál NHL za Philadelphii.

„Měl jsem dost velké nejasnosti, jestli se mužstvo hned dá do kupy, hned bude fungovat. Zatím to vypadá, že s přispěním trenéra Rulíka i zapojením všech letních opor to mužstvo funguje a na českou extraligu stačí," chválí Martin Kézr z Práva a Sport.cz, který je druhým hostem ve studiu.