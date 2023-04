Byla to dřina jako sviňa, ulevil si Moták. Oceláři dál kralují extralize

Letošní třinecká cesta za prvenstvím zahrnovala rekordních 22 zápasů, vůbec poprvé mistr prošel z předkola. Pro Mountfield je i stříbro historickým maximem. Oceláři zapsali pátý triumf v dějinách slezského klubu. „Mám teď v očích slzy, naštěstí jsou plné radosti. Za žádnou cenu jsme nechtěli jet k sedmému zápasu do Hradce a velikou vůlí jsme to doma urvali," tvrdil útočník Erik Hrňa, jenž byl stejně jako Martin Růžička u všech pěti titulů.

Trenér Zdeněk Moták zažil na střídačce Třince mistrovskou premiéru. „Dřina jako sviňa, takže teď se vedle krásného pocitu dostavila i obrovská úleva. Neměli jsme v sezoně samé slunečné dny, ale mužstvo ukázalo skvělý charakter. Sláva patří hráčům, já jim jen dával návrhy, co by měli udělat a oni to na ledě vzorně plnili," říkal kouč šampionů.

„Bylo to extrémně těžké, ale zvládli jsme dojít k triumfu díky zkušenostem a úžasné obětavosti celého mančaftu," tvrdil brankář Ondřej Kacetl. „Pro mě je to úplně neskutečné, že jsme zase mistři," mínil kapitán Petr Vrána, když převzal Masarykův pohár i šek na milion korun pro mistra. Na ledě se zlatem na krku se připíjelo sponzorským pivem.

Třinec znovu vyhrál zápas, v němž otevřel skóre. „Nebyla to ode mne úplně přihrávka naslepo. Věděl jsem, že by tam měl být někdo v našem dresu a povedlo se mi najít Marinčina," líčil Daniel Voženílek, jenž asistoval u dvou gólů. „Když to tam pak Hudy šoupnul, tak jsem už věřil, že to nemá kam uhnout," doplnil třinecký hromotluk, který už v 6. minutě poslal ze hry nejproduktivnějšího hradeckého hráče Okuliara.