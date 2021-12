Zklamaný Plekanec: Vyloučení? To není poprvé. Už za to padly i pokuty

Čím to, že jste měli tak špatný vstup do utkání?

Netuším. Bohužel to tak je skoro v každém utkání. Trenéři nás na to neustále upozorňují, ale zatím jsme to nedokázali změnit.

Ve druhé třetině jste se naopak výrazně zlepšili...

I to už je pomalu taková naše tradice. Jenže dotahování nás stojí spoustu sil, které nám pak v závěru střetnutí chybějí.

Tak jako v brněnském duelu?

V poslední části jsme hlavně doplatili na zbytečná vyloučení. A taky to nebylo poprvé. Už za to padly i nějaké pokuty. Na přesilovky Komety jsme se sice důkladně připravovali, avšak na ledě jsme pak neplnili to, co jsme měli. Nutno ovšem uznat, že Brňané na ně mají velice šikovné hokejisty.

Jak se vám hrálo v brněnské aréně, v níž pamatujete bouřlivou kulisu, jen před povolenou tisícovkou diváků?

Je to velká škoda, že zase nemohou chodit lidi. Platí to samozřejmě o všech stadionech. Doufejme, že se brzy znovu všechno vrátí do normálu.

Na poslední Zlín, který nečekaně vyhrál na Spartě, máte osmibodový náskok. Díváte se bezprostředně po skončení vašich zápasů na mobily, jak si vedli Berani?

Na výsledky se pochopitelně koukneme. Ještě je ale před námi v základní části extraligy spousta zápasů a naší hlavní starostí musí být hlavně to, abychom odstranili nedostatky v naší hře. Jsem pořád přesvědčený, že máme kvalitní mužstvo, ale body často sami zbytečně odevzdáváme soupeřům. Nebýt toho, mohli jsme být v tabulce někde úplně jinde.

Spekuluje se, že by vás mohl posílit mladý útočník Pytlík, který předčasně ukončil angažmá ve finském Kuopiu. Je to pravda?