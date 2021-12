Velká úleva, oddechl si autor rozdílového gólu Komety Vincour. Přidali jsme na obětavosti, tvrdí

Rozdílový branku Komety na 3:2 vstřelil ve 43. minutě útočník Tomáš Vincour. „Dlouho jsem teď neskóroval. Je to pro mě velká úleva, že mi to tam spadlo. Přitom do šancí jsem se dostával. Byla to výborná práce celé pětky," poděkoval parťákům za gól, který zaznamenal v početní převaze.