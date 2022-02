Zlatá helma pro Kacetla? Rozhodčí říkal, že pro mě bude hlasovat, smál se třinecký gólman

Lahůdkový byl především jeho zásah proti ráně Ondřeje Dlapy ve 48. minutě. Obránce Energie pálil do téměř prázdné branky, trefil ale vyrážečku třineckého mága, který se bleskurychle dokázal přesunout do dráhy puku letícího pod horní tyč. „Jen jsem se tam snažil nacpat vyrážečku. Rozhodčí mi pak říkal, že pro mě bude hlasovat ve Zlaté helmě," smál se Kacetl.

Sledujete tyhle ankety? Už jste ve Zlaté helmě někdy uspěl?

Vím, že Zlaté helmy jsou, jestli se tam dostanu a vyhraju, to je na lidech. Nějaké zákroky už jsem v této anketě měl, ale nedostal jsem se dál.

Blíží se play off. Vaše forma jde nahoru?

Uvidíme. Jsem rád, když mě to trefuje, ale to může jeden zápas změnit. Střídáme se teď s Mazym (Markem Mazancem) a potřebujeme pomoct týmu, abychom vyhrávali. Snažíme se udržet první místo a kdo půjde do branky je jedno. Hlavně, ať se vyhrává.

Nejkrásnější zákrok jste předvedl ve 48. minutě, kdy Dlapa střílel už do odkryté branky, ale vy jste se stihl k pravé tyči přesunout. Byl to cílený skok?

Někdo z boku vystřelil, já ten puk hokejkou vyrazil do strany a viděl jsem, že se tam řítí jejich hráč a střílí. Tak jsme se tam snažil nacpat vyrážečku. Čekal jsem, že to půjde nahoru a trefilo mě to. Naštěstí se puk odrazil ven.

Pak už jste si říkal, že by mohla vychytaná nula klapnout?

Ne, ne, ne. Byl jsem rád, že vedeme 5:0 a věděl jsem, že to už kluci snad dozadu nepustí. Jestli to bylo s nulou, nebo dostaneme jeden dva góly, bylo jedno. Hlavní bylo zvítězit. V minulých zápasech jsme vedení neudrželi, nebo jsme museli náskok soupeře dohánět, takže je super, že se nám povedlo celý zápas vést a udržet to do konce.

Karlovy Vary měly za sebou dlouhou noční cestu. Nejen z toho pohledu bylo asi důležité na ně vletět a dát rychlé góly, viďte?

Ano a bylo skvělé, že jsme začali dobře, vedli jsme rychle 2:0 a pak jsme to už celý zápas kontrolovali. Byly tam pasáže, kdy jsme trochu vypadli z tempa a dali nějaké příležitosti Varům, ale naštěstí toho nevyužily.

V první třetině na vás šly dvě střely, druhou a třetí třetinu jste si ale pořádně zachytal. Polevili jste?

Zápas mi začal až ve druhé třetině, protože v té první měli asi jen dvě střely. Ve druhé to tam už začalo lítat a aspoň něco bylo už konečně. Měli tam dost šancí, ale nic světoborného tam nebylo, kluci hráli fakt dobře. A když bylo třeba, zapnuli a dali góly. Vypadá to jako snadný zápas, ale ve finále to tak nebylo.

Byl to váš poslední domácí zápas v základní části. Bude těžké útočit na první příčku už jen na kluzištích soupeřů?

Zvládli jsme to dobře, sedm branek s nulou vzadu. Snad jsme diváky na play off navnadili. Poslední zápasy se nám moc nedařily, tak se venku budeme snažit uhrát co nejvíc bodů, abychom vyhráli boj o první místo po základní části.

Třinec se potřetí v historii přehoupnul v základní části přes 100 bodů, o čem to svědčí?

Ukazuje to, jaká je tady kvalita, skvělí hráči, jak se to tady v organizaci vede. Není to náhoda být dva tři roky po sobě v boji o první místo. Je to skvělá práce všech tady.

Loni jste přicházel do Třince v rozehrané sezoně a pak zazářil v play off. Jak to vidíte letos v pomyslném soupeření s Markem Mazancem?