Změny v obraně Vítkovic. Lotyš končí, do Ostravy přichází rodák z Litvy

„Guntis za námi přišel a požádal nás o předčasné ukončení kontraktu z osobních důvodů. Své rozhodnutí nám zdůvodnil a my jsme na jeho žádost, byť neradi, přistoupili a s okamžitou platností jsme s ním rozvázali smlouvu. Guntis Galvinš už tím pádem nadále není hráčem Vítkovic. Škoda, že skončil předčasně, Guntisovi děkujeme za vše, co pro nás udělal a odpracoval a přejeme mu do dalšího, ať už sportovního i osobního života hodně štěstí," vysvětloval odchod zkušeného beka, který hrál extraligu také v Třinci sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.