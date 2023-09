Hokej je teď rizikovější. Testovat můžeme i u hráčů doma, říká šéf Antidopingového výboru

Trojice hradeckých hokejistů Kevin Klíma, Graeme McCormack a Martin Štohanzl neprošla testy už v dubnu letošního roku po 4. semifinálovém zápase s Vítkovicemi. Ten zvládli Ostravané poměrem 2:1. Výsledky testů tří hokejistů vyšly najevo až po dvou měsících a asociace profesionálních klubů ledního hokeje i samotný klub trojici pozastavily činnost. Informace o procesu jsou od té doby strohé.

Kam se posunula kauza hradeckých hokejistů?

Dnes je před Národním rozhodčím soudem pro sport. Z naší strany byla oficiálně podána žaloba. Teď je na řadě soud, který by měl rozhodnout.

Kdy se dá očekávat verdikt?

Mohlo by to být na podzim, ale stoprocentně to říct nemohu. Záleží, jak se budou sportovci obhajovat, jaké budou procesní nástroje, zda přijmou trest, nebo ne. Byl bych rád, kdyby se to do konce roku povedlo, ale nemohu to slíbit.

Kontroly byly tři a všechny pozitivní. Zajímali jste se o další hráče?

Ano, analyzovali jsme, jestli testovat i zbytek týmu, ale vyhodnotili jsme, že to není na místě. Látky, které jsme našli, jsou zakázané v soutěži, to znamená v den utkání. Výsledky testu jsme se stejně dozvěděli až po konci extraligy, takže nemělo smysl testovat další hráče, jelikož by to bylo irelevantní.

Proč nebyla oficiálně zveřejněná látka, která byla v tělech hradeckých hokejistů nalezena?

Přesně nevím, ale obhajoval bych to tak, že musíme dbát na práva sportovců. Aby měli možnost obhajoby a abychom ctili presumpci neviny.

Na semináři pro extraligové kluby jste mluvil o tom, že přibude kontrol u týmů. Prozradíte, kolik jich bude?

Odkrývat to by bylo kontraproduktivní. Rizikovost u hokeje se zvýšila, obecně ale není tak velká, protože jednotlivec není schopen ovlivnit výsledek ve stejné míře jako u individuálního sportu. Pokud se ale zvýší počet případů, je třeba zvýšit počet kontrol. Bude jich možná jednou tolik.

Můžete sdělit, kolik jich bylo v průběhu loňské sezony? Řekněme v průměru na jeden tým.

Můžu říct, že ne všechny týmy byly zkontrolovány. Za sezonu se stalo, že jsme ani jednou nebyli na nějakém týmu. Máme 135 svazů a primárně se vzhledem k rizikovosti soustředíme na sporty individuální jako atletika nebo cyklistika. Proto jsou hokejové kluby, které ani jednou nebyly otestovány.

Jak dopingové testy probíhají?

Komisař se před zápasem dostaví na stadion a požádá o místnost vyhrazenou pro dopingovou kontrolu. U hokeje je to tak, že po druhé třetině jde komisař za rozhodčími, kde je přítomen i delegát. Následují dvě varianty. Když nemáme zaměření na konkrétního hráče, tak se losuje. Druhá varianta je, že můžeme mít podezření na konkrétního sportovce, jehož výkonnost raketově vzrostla a je možnost vybrat pro kontrolu přímo jeho. Třeba když v průběhu zápasu dá někdo hattrick během jedné třetiny, tak asi dává smysl ho otestovat.

Probíhají kontroly i během tréninků? Ano, testování se dělí na dvě části – soutěžní a mimosoutěžní. U hokeje chodíme spíš mimosoutěžně. Můžeme přijít na trénink i ke sportovci domů. Pro dopingového komisaře platí pravidlo „kdykoliv a kdekoliv“ a sportovec mu musí být k dispozici. Ale samozřejmě i sportovci mají svá práva. Komisař si zase nemůže dělat, co se mu zlíbí.

Jsou něčím specifické zakázané látky užívané v kolektivních sportech?

Látky se dělí do několika kategorií, které jsou seřazené podle účinků. Zakázané jsou takové, které posilují růst svalstva, zvyšují výkonnost, posilují okysličování krve, ale také například zvyšují bystrost. Takové případy máme v esportu, kde člověk při hraní počítačových her potřebuje být bystrý. Nicméně dopingem jsou i látky, které člověku pomáhají se zklidnit a stabilizovat. Hlavní smysl hlídání je v tom, že se jednak jedná o něco, co mi kazí zdraví, ale zároveň zvyšuje sportovní výkon. V tom mohou pomoci i látky ke zklidnění, protože sice půjdu do klání lépe připraven, ale nelegálně.

V úterý jste na téma dopingu společně s Asociací profesionálních klubů ledního hokeje uspořádali v Praze pro kluby hokejové extraligy seminář na téma dopingu. Kdybyste ho měl shrnout, co bylo hlavním poselstvím konference?