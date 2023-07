Triu dopujících hráčů Hradce disciplinárka pozastavila činnost

Hokejový Mountfield už na začátku června, kdy informace vyšla na povrch, všem třem svým hráčům do vyřešení případu pozastavil platnost profesionálních smluv a vyřadil je z A-týmu.

Co Hradec zvládl jako jediný v extralize? Patrik Augusta hodnotí v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

„Aktuální předběžné opatření, které činíme dle platné antidopingové směrnice, je projevem naší snahy o jasné dodržování standardů fair play. Do dořešení antidopingového řízení tak zmínění hráči nebudou mít ani teoretickou šanci zasáhnout do přípravných zápasů či soutěží. Jde nám společně s ADV ČR o dodržování principu spravedlnosti a důslednosti v boji proti dopingu," vysvětlil Loukota s tím, že do ukončení řízení antidopingového výboru je o případných trestech pro hráče či klub předčasné spekulovat.