Fandil jste jedné ze stran?

Fandil jsem všem. Byl to pro nás v agentuře svátek, zadostiučinění i odměna za práci, kterou děláme. Už před finále jsem říkal, že ať to vyhraje Pavel, nebo Ondra s Erikem, tak obojí bude výjimečné. U Pavla po tom všem, čím si prošel, jak se rozhodoval a riskoval odchodem do Ameriky, je to malá pohádka. Kdyby se to zase Tampě v období platových stropů povedlo vyhrát třikrát za sebou, bylo by to něco neskutečného. Věděli jsme, že tu mísu někdo z našich klientů domů přiveze. A tak jsem si užíval hokej, kvalitu a neskutečnou atmosféru okolo finále.

A nakonec vyhrála "francouzská" pohádka.

Ano, je to happy end. Pavel Francouz, aniž bychom měli křišťálovou kouli a věděli, co se v Rusku bude dít, se vzdal KHL se zaručenými obrovskými příjmy a s finančním zajištěním na doživotí. Vybral si sen, který měl, kterému věřil a chtěl si ho splnit, tedy že si NHL jednou zahraje. Šel na farmu bojovat o to, aby příležitost opravdu dostal. Pak si prošel těžkými zraněními, vracel se zpátky a ani teď to nebylo tak, že by finále odseděl na lavičce a čekal, jak to dopadne. Odchytal v play off zápasy, vyhrával, takže významnou měrou pomohl týmu se k titulu dobrat. Je to krásná tečka na jeho příběhu. Nicméně ten příběh pokračuje a já si myslím, že Colorado má tak kvalitně a silně sestavený tým, že může podobně jako Tampa další roky kralovat NHL.

Není právě on tím, koho budete díky jeho silnému příběhu dávat mladým hráčům za vzor?

Určitě, ale u Ondry Paláta je to podobné a i Erik Černák měl svou cestu a musel projít peripetiemi, aby se na vrchol dostal. U Pavla zvítězila touha splnit si svůj životní sen. Když jsme jeho přesun do Ameriky řešili, tak si přál odchytat aspoň jeden zápas v NHL. Vidíte, dopadlo to trošku jinak. Je to moc krásné.

Foto: Vlastimil Vacek/SPORT INVEST Hokejový agent Robert Spálenka z agentury Sport InvestFoto : Vlastimil Vacek/SPORT INVEST

Nicméně v prosinci uplynulo dlouhých 645 dní, kdy kvůli zranění neodehrál v NHL zápas. Je pak agent spíš psycholog?

Jsou kluci, kteří nepřestanou věřit a pracují i v době zranění. To Pavel i třeba Tomáš Hertl jsou a u nich nebyla pochybnost, že se vrátí. Otazníkem bylo, jen kdy to bude a jak dlouho bude trvat, aby se zase dostali do formy a mohli hrát. Oba tomu v době rekonvalescence a rehabilitace obětovali strašně moc. Snažíte se je podpořit, ale hlavně je to o jejich víře. Pavel je ovšem poctivec, který nevynechá jediný den rehabilitace a pracuje. Takže to spíš bylo o čase, než že by se návrat neměl povést.

Jaký příběh v sobě zase skrývá Ondřej Palát?

V roce 2011 byl draftovaný až v sedmém kole jako třetí od konce. Kluby už opouštěly stoly, když Steve Yzerman vyřkl jeho jméno. Ondra podepsal smlouvu, přijel na farmu, ale hned mi volal, že je až v páté pětce a že ani nebude hrát. Ptal jsem se ho, jestli to chce nějak řešit, jestli je potřeba iniciovat výměnu, ale on mi jen odpověděl: Spálič, nech to být, já jim všem ukážu, kdo je tady hokejista. A do půlroku hrál v první lajně, k tomu v sezoně vyhráli Calder Cup (trofej pro vítěze AHL). Ondra byl jeden z nejlepších hráčů a rok na to si ho kouč Jon Cooper vytáhl do Tampy, kde se stal jedním z nepostradatelných. Má neskutečný charakter.

Přiznám, že mi svým obrazem tak trochu připomíná Patrika Eliáše. Úspěchy zlaté generace ho minuly kvůli tomu, že s New Jersey úspěšně hrával Stanley Cup, a Ondřej Palát taky možná u širšího publika z podobných příčin není tak doceněný.

Může na tom něco být. Nicméně doufám, že se to letos změní a že Ondra vyhraje Zlatou hokejku, protože si to jednoznačně zaslouží. Ano, bude mít těžkou konkurenci v Pastovi (Davidu Pastrňákovi), který je mediálně víc populární, protože Ondra nevyhledává pozornost a poprask kolem sebe. Ano, Pasta pomohl nároďáku k medaili, ale za klubovou scénu a za play off by měl Ondra Zlatou hokejku vyhrát.

Sám říkáte, že příliš nestojí o mediální pozornost. Mohli byste ho jinak i víc reklamně "prodávat"?

Ano, myslím si, že by Ondra byl vzhledem k úspěchům, které má, marketingově zajímavý. Ale je to typ, který si váží svého soukromého času a rodiny, takže se do toho nějak nehrne.

Foto: Vlastimil Vacek/SPORT INVEST Robert Spálenka (vlevo) z agentury Sport Invest a hokejista Ondřej Palát se Stanley Cupem.Foto : Vlastimil Vacek/SPORT INVEST

V Tampě mu končí smlouva. Byl to v neděli jeho poslední zápas za Lightning?

Nerad bych předbíhal. My víme, že Tampa s námi bude chtít mluvit, ovšem nevíme, jak dokáže vyřešit svou situaci, protože už teď všichni vědí, že je se stávajícími kontrakty přes platový strop. A bude se muset něco dít. Určitě si necháme volný prostor, abychom se spojili a řekli si zásadní věci, nicméně si fakt neumím představit, co všechno by musela Tampa udělat, aby se prostor pro Ondru pod platovým stropem našel. Víme však, že se to budou pokoušet vyřešit, aby ho udrželi.

Nemají ale moc času, 13. července se může stát volným hráčem. Jaké Ondřej preferuje řešení?

Mluvíme o tom celý rok, Ondra zná výchozí parametry a ví, jak na tom Tampa s platovým stropem je. Během finále jsem s ním nemluvil, jen jsme si poslali pár SMS zpráv. Teď to nabere na intenzitě a víc budeme vědět, až získáme informace od Tampy.

Florida či Kalifornie jsou pro hokejisty vysněné štace, protože pro rodinu panuje celoroční výtečné klima. Jak je pro hráče těžké tyto destinace opouštět a vydat se třeba "mrznout" na sever Kanady?