Hokejka Petra Svobody je v aukci

Svět tak na začátku června obletěly obrázky Dominika Haška, který si například pro své suvenýry přijel do končící síně slávy s nákupním košíkem. Byl to smutný pohled a podobná zkušenost zřejmě potkala i majitele hole Petra Svobody.

Smutný den pro @hasek_dominik . Legendární brankář si odváží věci ze zrušené Síně slávy @czehockey ... Ať jsou důvody jakékoliv, není to dobra vizitka cs hokeje...😓 Právě Hašek ji pomáhal budovat. Dal do ní věci i srdce.... Tady mrknete na betony i helmu z Nagana.... @narodnitym . pic.twitter.com/2BeIEaAxIE

Sport.cz oslovil Český hokej s žádostí o odpovědi na dotazy, zda se hokejový svaz do aukce zapojí a proč se s majitelem hokejky nedohodl na další zápůjčce do nové síně slávy, která by měla být nejpozději v březnu 2024 otevřena v jiném pražském obchodním centru Palladium. Mluvčí Českého hokeje Michael Schuster v reakci uvedl, že v tuto chvíli věc nemůže komentovat, ale že se svaz v blízké budoucnosti k situaci vyjádří.