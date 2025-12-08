Janecký, Ujčík, Dolana. Hokejová Síň slávy má tři nové členy

Článek
V Síni slávy na Nekázance se sešly zhruba tři desítky jejich současných členů. Ti do svých řad přivítali tři nové. Dolanu, Janeckého i Ujčíka spojuje post útočníka, byť každého v trochu jiné generaci. První dva patří mezi důležité postavy pardubického hokeje, současný předseda extraligové disciplinární komise Viktor Ujčík je spojen především s Jihlavou.
Janecký se dočkal významné pocty, protože figuruje také v Síni slávy finského hokeje, kde válel za Jokerit Helsinky. Získal také čtyři bronzy s reprezentací. Tři na světových šampionátech 1989, 1992 a 1993. Jeden na olympijských hrách v Albertville 1992.
„Je pro mě čest stát tady a být s těmito legendami v Síni slávy. Je to vizitka, že jsem hokej dělal aspoň trochu dobře,“ uvedl Janecký ke své pondělní inauguraci. Čtyřiašedesátiletý bývalý forvard stihl na severu Evropy vyhrát hned čtyřikrát titul.
V Pardubicích i národním týmu vynikal souhrou s Jiřím Šejbou. Obdivuhodné bylo i jeho elegantní bruslení, které dle svých slov nikdy moc nepiloval. „Byl jsem takový klaun, joker. Hokej jsem hrál pro lidi,“ popsal se Janecký.
Mezi významné střelce patří i další dva nově jmenovaní členové. Viktor Ujčík dal v nejvyšší české soutěži 410 branek, což ho řadí na třetí místo v historických tabulkách. Hned třikrát se stal mistrem světa, když byl součástí národního týmu v nejplodnějším období konce devadesátých a začátkem nultých let.
V národním týmu pokořil brankáře soupeřů v 56 případech, a především na mistrovství světa 2001 byly jeho góly při cestě za zlatým hattrickem nesmírně důležité.
„Je to ocenění za práci, kterou jsem odvedl. Na saka si nepotrpím, ale na tohle jsem se těšil. Je čest vidět tu tolik skvělých hokejistů a patřit mezi ně,“ rozplýval se Ujčík po obléknutí speciálního saka pro členy Síně slávy, které má na prsou výšivku s logem.
Třetím inaugurovaným mužem se stal in memoriam Jiří Dolana. V československé lize odehrál 11 sezon a vsítil přes 200 gólů. V sezoně 1962/63 nebylo produktivnějšího hráče na tuzemských kluzištích. V reprezentaci přidal dalších 33 branek. Stal se mistrem Evropy 1961, má bronz z olympijských her v Innsbrucku 1964.
Dolana většinu kariéry strávil v Pardubicích, ale zahrál si také za italské Bolzano a kariéru dohrával v Hradci Králové. Ocenění za něj převzal syn Libor, jenž má český titul s Jihlavou. „Táta by byl strašně šťastný. Bylo by určitě lepší, kdyby tady mohl být sám, ale to už bohužel není možné. Já mu každopádně řeknu, že jsem to převzal za něho,“ uvedl Libor Dolana.
Kritéria pro výběr nových členů Síně slávy jsou poměrně přísná. V prvním kroku musí jména schválit návrhová komise v počtu alespoň devíti z dvanácti členů. Ve druhém kole pak hlasují všichni žijící členové dvorany slávy a na nominovaných se musí shodnout alespoň dvoutřetinová většina.