Kočkopsa z talenta nechtějí. Už bych se raději vrátil do obrany, přiznává Galvas

Když bílým šelmám v pátek v útoku chyběl zraněný Flynn, Hawryluk i Birner, v Mladé Boleslavi postavil na křídlo třetí formace právě 17letého beka. „Trenér se mě zeptal, jestli nechci do útoku. Samozřejmě jsem to přijmul, chci pomoci týmu, jak jen můžu. Jsem rád, že můžu hrát vůbec někde a beru i post útočníka,“ vysvětlil s úsměvem Galvas, jenž se na osmigólové demolici Bruslařů podílel pěknou asistencí při sedmém Klímově gólu.

„V útoku musím víc bruslit a víc napadat, jsou tam silnější hráči a v obraně se zase musím víc věnovat prostoru před brankou, jsou to prostě rozdílné posty,“ porovnal. „V útoku je to dobré, ale v obraně je to samozřejmě lepší. Raději bych se už vrátil do obrany,“ připustil však Galvas.