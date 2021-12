KOMENTÁŘ: I bez hvězd NHL budou v Pekingu ve hře unikátní medaile. Stojí za to se o ně rvát

Reprezentanti, kteří už za šest týdnů budou v Číně startovat, mají tedy před sebou velikou výzvu. A možná nejde ani tolik o ten cenný kov, ale spíš o nápravu povadlé reputace českého hokeje na mezistátní scéně. Ponechme stranou, jestli je to při aktuálním naladění národního týmu vůbec proveditelné. Nezbývá než doufat, že se na reprezentační úrovni do února objeví někdo, kdo bude schopen uklidnit rozbouřené nálady.

Pozornost fanoušků k turnaji pod pěti kruhy bude upřena i tak, přestože jeho kvalita absencí těch nejlepší hokejistů utrpí. Ještě několik měsíců po zářijové euforii z dohody o účasti v Pekingu, to s návratem hráčů NHL po osmi letech na olympijský led vypadalo opravdu slibně. Jenže prosincové odkládání zápasů zámořské ligy vehnalo hokejový svět do slepé uličky.

Třítýdenní pauzu si soutěž nemůže dovolit, aniž by riskovala nedohrání základní části v přijatelném termínu. A před takovým byznysem blednou i veškeré olympijské plány a tužby všech hvězd působících v NHL.

Olympijský úkol tak připadne na hráče působící v Evropě a z pohledu nějakých dětských snů mají vlastně štěstí borci, kteří se v poslední době vrátili ze zámoří domů, aniž by opustili její herní úroveň, ať už je to český centr Krejčí, ruský útočník Šipačov nebo Fin Lehterä. I jich se ale dotýkají obavy z několikatýdenní karanténní uzávěry, kterou Čína nařizuje pozitivně testovaným a zvlášť s variantou omikron může do této skupiny opravdu lehce každý.