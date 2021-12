Zelená Pešánovi? Měl jít už po MS, kroutí hlavou Hadamczik. Náš hokej se mi nelíbí, tvrdí Vůjtek

Redakce oslovila bývalé trenéry reprezentace Aloise Hadamczika s Vladimírem Vůjtkem a rovněž televizního spolukomentátora a glosátora Sportu.cz Milana Antoše, kteří zelenou pro Pešána okomentovali.

Alois Hadamczik

Měnit trenéra měsíc před olympiádou by bylo překotné. To ale nic nemění na mém názoru, že po tak špatném letošním mistrovství světa v Rize mělo dojít k radikální změně už tehdy.

Foto: Petr Horník, Právo Alois HadamczikFoto : Petr Horník, Právo

Jenže nedošlo, na svazu to nechali dojít tak daleko, že výsledek jsme teď viděli na turnaji v Moskvě.

Výkonný výbor svazu by měl nést následky za to, jak vypadá český hokej. A ten vypadá tak, jak vypadá. To proto, že si pan Král (prezident Českého hokeje) vybral ty, kteří mu jen zvedají ruku, a dělá si s hokejem, co chce. Udělal si z něj svoji firmu. Bohužel…

Bolí to, protože jako Čech mám rád dobrý hokej, a je mi líto rodičů, kteří na něj dávají své děti, ze kterých se ale hokejisté nevychovávají. Což je vina systému, který je špatný dlouhodobě. Nikdo o tom nechce slyšet, všichni jsou alibisti; včetně lidí z výkonného výboru; a nadávají pouze za rohem.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Alois HadamczikFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Všichni ve výkonném výboru už jsou jako ovečky, protože jejich beran řekl, že to bude jinak.

Petr Nedvěd byl výborný hokejista a je vynikající člověk. Při kývnutí na funkci generálního manažera nároďáku ale asi dobře nezvážil jednu věc. Že když v modelu kanadského stylu nese zodpovědnost on, měl by mít právo vybrat si spolupracovníky. On to právo ale bohužel neměl, naopak dostal nařízeno, kdo to s ním bude dělat.

Víc k tomu nemám co říct. Český hokej prostě nefunguje. Tečka.

Vladimír Vůjtek

Celkově jsem proti předčasnému odvolávání trenérů. Proto jsem i v případě Filipa Pešána pro to, aby dokončil sezonu, a po jejím skončení, tedy po mistrovství světa ve Finsku, by se podle výsledků vidělo.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Vladimír Vůjtek staršíFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Náš hokej má trvale klesající tendenci a je otázka, co by s tím dokázal udělat nový trenér národního týmu, jestli by hráče nabudil nebo je naučil hrát jiný hokej.

Celkově se mi nelíbí styl hry, který teď provozujeme. Jak v lize, tak na mezinárodním poli.

Milan Antoš

Musím říct, že jsem takové rozhodnutí čekal. Všichni činovníci věnující se českému hokeji se brání velkému zemětřesení, které ale stejně bude muset přijít. Jenže na svazu chtějí všechno nechat až po konci olympiády a mistrovství světa.

Foto: archiv Milana Antoše Milan AntošFoto : archiv Milana Antoše