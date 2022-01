Brankář Will prodloužil smlouvu v KHL

Čeljabinsk (Rusko) 14. ledna (ČTK) - Reprezentační brankář Roman Will prodloužil v Čeljabinsku v Kontinentální hokejové lize smlouvu o dvě sezony do roku 2024. Aktuálně nejlepší klub základní části soutěže to oznámil na svém webu den poté, co byl devětadvacetiletý gólman nominován do českého týmu pro olympijské hry v Pekingu.