Češi se opustit Rusko báli. Dva Švédové se rozhodli jinak, i když každý přišel o 30 milionů

Válka na Ukrajině začala 24. února, o pět dní později odstartovaly vyřazovací boje KHL. Wallmark s Nordströmem ještě nastoupili do úvodních dvou domácích zápasů osmifinále proti Jaroslavli, pak se ale rozhodli Rusko a svůj tým opustit.

Navzdory tomu, že kontrakty měly až do roku 2023. A protože Rusové konflikt na Ukrajině nazývají speciální operací, nikoliv válkou, kvůli které se smlouva ruší; jejich rozhodnutí je přišlo hodně draho.

„Vím, že oba nechali ležet na stole řadu milionů za tuto sezonu, ale také 10 milionů švédských korun, které by si vydělali v příštím ročníku," řekl někdejší tiskový mluvčí Mezinárodní hokejové federace Szymon Szemberg. Ten nyní působí jako generální ředitel Evropské asociace hokejových klubů a o postavení legionářů v KHL tak má dobrý přehled.

„To, na čem jim (Wallmarkovi s Nordströmem) záleží, je morální postavení, ne peníze. Do jisté míry dostanou část peněz zpět, protože jsou tak dobří, že získají smlouvy ve Švýcarsku. Tam si ale přijdou maximálně na tři až čtyři miliony za sezonu. Švýcarské kluby totiž vyplácejí peníze na základě příjmů souvisejících s hokejem, nikoli na základě příjmů souvisejících s ropou a plynem, které používají v Rusku," prohlásil Szemberg.

Ostatní Švédové se ale rozhodli v KHL setrvat do té doby, než jejím klubům skončí sezona. Stejně se zachovali všichni Češi. „Oproti Finům, kteří od nás odjeli, jsem to měl složitější, protože jako jediný cizinec v našem týmu jsem měl smlouvu i na další sezonu. Kdybych odjel, platím ohromnou pokutu, že jsem porušil kontrakt," prohlásil ve středu v exkluzivním rozhovoru pro Sport.cz gólman Omsku Šimon Hrubec.

Byť i on přiznal, že navzdory tučné pokutě zvažoval odchod. „S tou myšlenkou jsem si pohrával. Řešil jsem to s agenty, rodinou. Věřili jsme, že se to uklidní, ale situace naopak eskalovala," nechala se slyšet brankářská jednička Čechů na únorové olympiádě v Pekingu.