Nižněkamsk - Čeljabinsk 2:3 Stav série 0:4 Hokejisté Čeljabinsku jsou i díky Hykově gólu ve čtvrtfinále KHL

Hokejisté Čeljabinsku i díky gólu českého útočníka Tomáše Hyky vyhráli 3:2 v Nižněkamsku a po výhře 4:0 na zápasy postoupili do čtvrtfinále play off KHL. Přihrávkou se pod vítězství podepsal i Lukáš Sedlák, brankář Roman Will k postupu pomohl 28 zásahy.

Tomáš Hyka na archivním snímku.

Článek Hyka si čtvrtý gól v play off připsal v 36. minutě, kdy v přesilové hře srovnal na 2:2. Odčinil tak úvodní branku Nižněkamsku, která padla po jeho vyloučení v páté minutě. K úvodnímu zásahu domácích přispěl přihrávkou i obránce Lukáš Klok. Sedlák si připsal druhou asistenci u gólu Sergeje Tělegina, který rovněž v početní výhodě v 26. minutě srovnával na 1:1. Domácí poté naposledy poslal do vedení Denis Vicharev, o výhře Traktoru pak v úvodu závěrečného dějství rozhodl Andrej Stas. Kontinentální liga Hrubec vychystal první čisté konto v play off KHL, Omsk je krok od postupu Jisté místo ve čtvrtfinále soutěže má také CSKA Moskva. Finalista Gagarinova poháru z minulé sezony vyhrál 4:1 v Jaroslavli a potřetí v sérii nastřílel soupeři čtyři branky. Třemi přihrávkami se blýskl obránce Nikita Něstěrov. Magnitogorsk po hattricku Denise Zernova zvítězil 5:2 na ledě Barysu Nur-Sultan a je krok od postupu, v sérii na čtyři vítězství vede 3:1. Zernov se postaral o první hattrick letošního play off. V předchozích třech zápasech ve vyřazovací části si šestadvacetiletý útočník připsal jen asistenci. Magnitogorsk, který byl v nedohrané základní části druhým nejlepším týmem po Čeljabinsku, může ukončit sérii ve středu na domácím ledě. Čtvrtfinále play off KHL: Východní konference - 4. zápasy: Barys Nur-Sultan - Magnitogorsk 2:5, stav série 1:3 Nižněkamsk - Čeljabinsk 2:3 (Klok 0+1 - Hyka 1+0, Sedlák 0+1), konečný stav série 0:4 Západní konference - 4. zápas: Jaroslavl - CSKA Moskva 1:4, konečný stav série 0:4

