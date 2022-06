Nejdřív Slováci, teď má do KHL namířeno i český reprezentant! Konečné slovo má vždy hráč, reaguje agent

Ruský server Sport-Express ve středu přinesl informaci, že dvaatřicetiletý rodák z Českých Budějovic se přesune do Vladivostoku, takže by se v něm potkal právě s Krištofem.

Červený, jenž v české extralize působil v Českých Budějovicích, Hradci Králové a brněnské Kometě, zamířil dohrát zbytek sezony do finského Kärpätu Oulu, nastoupil ale za něj k jedinému střetnutí.

Nyní se zdá, že majitel 23 startů za českou reprezentaci, v níž vstřelil tři góly, se do KHL překvapivě vrátí. Co na tom, že ruská agrese na Ukrajině dál trvá...

„Situaci ve světě samozřejmě s klukama rozebíráme, je to naše práce. Bavíme se o všem. Nezastupujeme jenom české hráče, ale i Slováky, Kanaďany, Američany, Švédy, Finy... A ne každý se na to dívá stejně, je to ryze individuální. Konečné slovo má vždy hráč, nikdo jiný," řekl pro Sport.cz Michal Sivek z agentury Eurohockey Services, která Červeného zastupuje.