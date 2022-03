Otřes mozku, kontuze hrudníku. Ruský kapitán Ufy brutálně sestřelil Sedláka. Otřesenému Čechovi pomáhal krajan

Sedlák se ve 27. minutě na útočné modré marně natahoval po nepřesně nahraném puku, když se k němu už zcela mimo hru přiřítil jako utržený vagón kapitán Salavatu Julajev Grigorij Panin a mimořádně bezohledným a surovým zákrokem loktem do hlavy jej sestřelil.

Devětadvacetiletý odchovanec Českých Budějovic zůstal otřesený ležet na ledové ploše a na pomoc mu musel přijet lékař. Po minutě mu i za asistence Hyky pomohli na střídačku. Na ní však Sedlák zůstal jen chvíli a následně zamířil do šatny. Do zbytku utkání už nezasáhl.

A nejsou zrovna radostné - otřes mozku a pohmoždění hrudníku. Reálně tak hrozí, že Sedlák už do zbytku série nezasáhne. Minimálně do zbytku série, v případě postupu Čeljabinsku není jistý ani jeho start ve finále Východní konference KHL.

Sedláka se okamžitě vydal pomstít obránce Nick Bailen, rodák z New Yorku reprezentující v posledních letech Bělorusko. A 36letému Paninovi pořádně naložil... Poté, co ho v bitce povalil na led, se k němu ještě sklonil a od plic mu sdělil, co si o jeho prasárně myslí.¨