Izolovaná KHL přestane být finančním rájem. Soutěž ztrácí pro české hokejisty perspektivu

V nejsložitější pozici se ocitli dosud aktivní účastníci play off, jimiž jsou brankáři Šimon Hrubec s Omskem, obránce Jakub Jeřábek v moskevském Spartaku a trio v Čeljabinsku, které tvoří gólman Roman Will a útočníci Lukáš Sedlák s Tomášem Hykou. Je pro ně těžké utřídit si myšlenky a přijmout ruské vidění světa. Na svobodné vyjádření a hlasité protesty nemají aktuálně prostor.

Všichni čeští krajánci jsou aktuálně tak trochu rukojmím klubů, které disponují transferkartou hráčů, a pokud by se šprajcly, hokejisté by se ocitli v patové situaci ohledně dalších možností působení jinde. Jednostranné rozvázání dlouhodobého kontraktu v KHL může mít pro zmíněné hráče vážné finanční důsledky.

Tedy pokud IIHF neudělá podobný krok jako FIFA, která dočasně povolila odchody cizinců z ruské fotbalové ligy. Podle viceprezidenta IIHF Petra Břízy by ale hokejová federace tímto riskovala, že by pohledávky za ukončené angažmá mohly ruské kluby místo hráčů požadovat po ní.

Třeba hokejová Ufa celkem bez potíží své legionáře propustila a kráčí vstříc postupu do semifinále play off KHL výhradně s Rusy v sestavě. V řadě jiných míst ale šéfují klubům osoby úzce spojené s Putinovou politikou, a proto také vyjadřují různým způsobem podporu válečnému šílenství vedenému ruským prezidentem.

Ligou tedy prostupuje stále větší propaganda a pro české hráče se z ní stává taková zakletá komnata, ze které není jen tak cesty ven. „Ani si nedokážeme představit, co se tam skutečně odehrává. Pro české kluky to musí být něco příšerného. Tady je mnozí označují za Putinovy zaprodance, ale jsem přesvědčen o tom, že každý tam sedí v koutě, mlčí a tajně si přeje, aby sezona co nejrychleji skončila a mohl co nejrychleji vypadnout domů," tvrdí na sociálních sítích hokejový expert televize O2 Sport Jakub Koreis, jenž jako jeden z mála trefně pojmenovává skutečnost.