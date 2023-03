Šílené Rusko! Na zlomený prst teploměr a acylpyrin. Staré letadlo? Vrtulák to doplachtí, uklidňovali Čecha

Vzpomíná i na to, jak jej v ruském klubu vedl legendární český kouč Ivan Hlinka. „Mrzí mě, že už Ivan není," prohlásí nejprve. S trenérem olympijských vítězů z Nagana si vybaví příhodu před prvním letem. „Když Ivan viděl ten třicet let starý Antonov, tak povídá: Tak jestli mě do toho dostanou střízlivého, na to budu zvědavej. Ale nakonec jsme samozřejmě letěli," líčí Vlasák.