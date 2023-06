Slovenský gólman o Rusku: Kdo stanovuje morální hodnoty? Válka bude, ať už v KHL jsem, nebo ne

Loni v létě usiloval o smlouvu s New Yorkem Rangers, který jej pro NHL draftoval, jenže v červnu to v zámoří zabalil a kývnul na nabídku Nižního Novgorodu z Kontinentální hokejové ligy. Šestadvacetiletý slovenský reprezentační brankář Adam Húska svého rozhodnutí ani po roce nelituje, naopak si jej chválí. Co na tom, že zamířil do země válečného agresora, který rozpoutal konflikt na Ukrajině.

Foto: Profimedia.cz Adam Húska v dresu Nižního Novgorodu.