Slovenský reprezentační gólman a bronzový olympijský medailista míří do Spartaku Moskva

Většina zahraničních hráčů z ruské KHL po vypuknutí války na Ukrajině utekla a odmítá se do ní vrátit. To však neplatí o slovenských hráčích, kteří podepisují jednu smlouvu za druhou. Ve středu však o svém novém působišti ve Vladivostoku informoval i český reprezentant Rudolf Černý.

Obránce Michal Čajkovský odchází do Novosibirsku, Christián Jaroš do Avantgardu Omsk a útočník Michal Krištof využil výstupní klauzule ve smlouvě s Kometou a upsal se Vladivostoku, kde by se měl potkat s Červeným. Teď na své kolegy navázal osmadvacetiletý gólman Rybár, který podepsal roční smlouvu se Spartakem Moskva.