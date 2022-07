Smlouva v KHL, díl třetí. Po Šulákovi s Jaškinem míří do Ruska další český reprezentant

Český hokejový útočník Rudolf Červený se oficiálně stal posilou ruského Vladivostoku. S účastníkem Kontinentální ligy podepsal roční smlouvu.Začalo to Liborem Šulákem, jehož setrvání v klubu potvrdil Vladivostok, v pondělí to pokračovalo Dmitrijem Jaškinem do Petrohradu a nyní během týdne přichází třetí český hokejista, který navzdory ruské vojenské invazi na Ukrajině podepsal kontrakt v Kontinentální lize. Šulákovým spoluhráčem se oficiálně stal útočník Rudolf Červený, s Admiralem podepsal smlouvu na příští sezonu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Útočník Rudolf Červený v dresu české reprezentace.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Sport.cz o domluvě dvaatřicetiletého rodáka z Českých Budějovic s klubem z Dálného východu informoval už před měsícem. Nyní je transfer oficiálně hotový, na svých stránkách ho potvrdila KHL. Červený už v KHL dvě sezony nastupoval, ještě nikdy však za ruský tým. V sezoně 2018/19 oblékal dres bratislavského Slovanu, uplynulý ročník strávil v lotyšské Rize. Ta po ruském vpádu na Ukrajinu oznámila, že z KHL odstupuje a dál už ji hrát nebude. Kontinentální liga Jaškin se vrací do KHL! Nepodepsal ale Dynamu Moskva, shrábne 60 milionů rublů Útočník mající na svém kontě 23 startů za českou reprezentaci (dal v ní tři góly) zamířil dohrát zbytek sezony do finského Kärpätu Oulu, nastoupil ale za něj k jedinému střetnutí. V KHL odehrál 89 zápasů s bilancí 18 branek a 17 asistencí. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Rudolf Červený (vpravo) s Tomášem Mertlem na archivním snímku přichází na sraz hokejové reprezentace.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Červený, jenž v domácí extralize oblékal dresy Českých Budějovic, Hradce Králové a Komety Brno, je tak po Šulákovi a Jaškinovi třetím českým hráčem, který v nadcházejícím ročníku bude působit v KHL. Smlouvou v ní má i další zadák Michal Jordán, ten loni v květnu prodloužil do léta 2023 s Chabarovskem a není jisté, zda se mu z ní podaří vyvázat. Kontinentální liga KHL bez Čechů? Nikoliv! Oficiálně je potvrzen první z nich, co další dva?

