Ze Švýcarska do KHL. Dvojnásobný český šampion má angažmá v Rusku

Informovaly o tom oficiální stránka a sítě týmu . Přestup jednoho z lídrů reprezentace našich sousedů ze Švýcarska do Ruska rozebírají slovenská média.

Gernát v minulé sezoně hrál za švýcarský tým HC Lausanne - nastoupil do 46 zápasů, ve kterých získal 27 bodů (8+19). S klubem se mu nepodařilo postoupit do předkola play off, po základní části Lausanne bylo až na 11. místě.