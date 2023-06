Lener i Ručinský by rádi u reprezentace viděli Rulíka. Hra na MS je zklamala. Vyhořeli jsme, přidává Reichel

I téměř měsíc po světovém šampionátu je v hokejovém prostředí znát hořkost ze hry, kterou se reprezentace prezentovala. A která nakonec vyústila až v osmé místo, nejhorší výsledek v historii. „Zklamalo mě to. Hokej by se měl hrát nahoru dolů, jako třeba teď finále Stanley Cupu. Čekal jsem, že přivezeme tým, který bude předvojem pro Prahu 2024. Čekal jsem, že bude v kádru Svozil, mladý Špaček. Ano, Jiříček se zranil, ale možná by se dal v průběhu šampionátu dohromady. Vždyť dvacítka hrála famózně, mně i lidem se její hokej líbil. A teď když ty hráče máme, tak ani jednoho nevezmeme na mistrovství. Prováhali jsme ty kluky do týmu zapracovat," myslí si Slavomír Lener, někdejší Hlinkův asistent z Nagana i bývalý reprezentační kouč.

Ten zároveň přiznal, že za absencí úspěšných juniorů může být právě to, že na lavičce vládne cizinec.

„Za mě by bylo dobře, aby trenéři Libor Zábranský a Martin Erat dostali víc pravomocí, aby tam bylo víc českého prvku a českého herního projevu. Možná kdyby tam byl český trenér, kdyby by tam byl Radim Rulík, ať už jako hlavní kouč či asistent s velkou pravomocí, tak by tam ti mladí kluci byli. Ta hra nebyla vůbec pohledná a nebyla adekvátní tomu, co v těch hráčích je. Můžete hrát zataženě v určitých fázích zápasu, ale tohle defenzivní pojetí bylo od začátku do konce. To se nelíbilo nikomu. Děláme přece sport pro lidi," dodal Lener.

Robert Reichel, jenž před čtyřmi lety působil u reprezentace jako asistent Miloše Říhy, přidává, že obranné pojetí se letos na šampionátu minulo účinkem. „Finsko a Česko s tím hokejem neuspěli. Ostatní se z toho poučili, hráli jiným stylem. My doslova vyhořeli. Měli bychom se nad tím zamyslet," říká Reichel.

S tím souhlasí i Martin Ručinský, také on byl ze hry zklamán. A podobně jako Lener vyřkl jméno Radima Rulíka, kterého by si uměl na lavičce národního týmu představit. „Mám s ním výborné zkušenosti a pod ním jsem zažil v Litvínově nejlepší sezonu."

Sám Ručinský v minulosti působil v roli generálního manažera, a tak dokáže posoudit, jak moc zvláštní úkol dostal jeho nástupce Martin Havlát, který měl do pondělního rána odevzdat analýzu, která výkonný výbor přesvědčí, že příští rok na světovém šampionátu bude reprezentace hrát atraktivní hokej.

„Je to zvláštní i pro mě a jsem zvědavý, jak má vypracovat vizi pro mistrovství světa. Protože těžko můžete něco vypracovávat, když nevíte, co tam budete mít za hráče a máte plno otazníků. Ale je to postup svazu a záleží, co si tam upečou," řekl.