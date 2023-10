České kluby čeká v hokejové Lize mistrů skandinávská cesta

Dynamo se v osmifinále utká s Ilvesem Tampere. Aktuálně čtvrtému celku finské ligy i s pěticí legionářů (brankář J. Málek, obránce Mašín a útočníci Kodýtek, Kos i Š. Stránský) podlehlo už v základní části doma 1:3. „Máme soupeři co oplácet, určitě je z čeho se poučit,“ uvědomoval si Kolář.

Třinec nastoupí proti aktuálně druhému týmu švédské ligy. Navíc Skelleftea před rokem připravila Oceláře o účast v play off. „Teď už jsme o kolo dál a nechceme končit. Řekl bych, že se mančaft dostává do lepších obrátek a snad to ukážeme,“ líčil útočník Libor Hudáček, který s bilancí 4+6 ovládl bodování základní části.