Finy v Praze vyvedli z omylu. Skončil by Krivokrasov v nemocnici, kdyby hrála Sparta v O2 areně?

Kdyby se úterní duel hokejové Ligy mistrů mezi Spartou a Jukuritem konal v libeňské O2 areně, třeba by útočník finského celku Nikita Krivokrasov neodnesl zákrok loktem do hlavy od Ostapa Safina zraněním a nemusel by být převezen do nemocnice.

Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia, Profimedia.cz Stadion v pražské Bubenči, kde Sparta hraje domácí zápasy hokejové Ligy mistrů.Foto : Jaroslav Legner / CNC / Profimedia, Profimedia.cz

Článek Od aktuální sezony už i v české extralize platí povinnost bezpečnějších pružných mantinelů a plexiskel. Tuto podmínku licenčního řádu zatím nesplnila jen Mladá Boleslav, která obdržela výjimku a během listopadové reprezentační přestávky dojde k nápravě. Nová bezpečnější hrazení jsou oproti těm původním o něco nižší a ochranná plexiskla, která nahrazují tvrzená skla, naopak vyšší. Celý systém se tak při nárazu hráčů prohne a poté navrátí do původní polohy. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Institut sportovní kliniky ve finském Tampere provedl v roce 2017 v rámci programu prevence fyzických úrazů výzkum, v němž specialista na sportovní medicínu Timo Hänninen zjistil pro někoho možná až překvapující fakta: Riziko otřesu mozku při hokeji s pohyblivými mantinely a plexiskly je šestkrát nižší než u těch nepružných. Potíž je, že v hokejové Lize mistrů takové nařízení neplatí. A i proto v ní Sparta může hrát své domácí zápasy v hale v Bubenči, která byla otevřena už v roce 1962 a flexibilními mantinely a plexiskly nedisponuje. Vedení Jukuritu se až do zápasu se Spartou marně domnívalo, že i v Lize mistrů jsou flexibilní mantinely a plexiskla povinností. Až v Praze bylo vyvedeno z omylu. „Ligu mistrů hraje mnoho různých klubů a bohužel ne každý má k dispozici domácí halu s flexibilními mantinely. Pravidla, která k tomu zavazují, jsou vnitrostátní. Díky nim má mnoho stadionů v Lize mistrů pružné mantinely a plexiskla," vysvětlila ředitelka komunikace Ligy mistrů Monika Reinhardová. Jedenadvacetiletý Krivokrasov, který se zdál být po zákroku Safina chvíli v bezvědomí, byl v útrobách stadionu umístěn na pojízdná nosítka a následně převezen do nemocnice na vyšetření. Liga mistrů Emoce na Spartě! Z Jokinena po „nehorázném zásahu do hlavy“ létaly vulgarity, Safina sepsul i Patera „Je hospitalizován, pravděpodobně alespoň přes noc," řekl bezprostředně po zápase manažer rozvoje Jukuritu Mikko Hakkarainen s tím, že Jukurit odlétá do Mikkeli ve středu večer a není jasné, zda na palubě bude i jedenadvacetiletý syn stříbrného olympijského medailisty z Nagana Sergeje Krivokrasova. Sparta Jukuritu podlehla 3:6 a v konečné tabulce základní skupiny A obsadila poslední čtvrté místo. Liga mistrů Domácí prohra na závěr. Sparta podlehla Jukuritu