HOKEJ ONLINE: Mizerný úvod, Třinec v Lize mistrů rychle prohrává. Chystá se Sparta

Třinec do Ligy mistrů vstoupil domácí výhrou 4:0 nad Belfastem, aby následně prohrál 2:3 v prodloužení na ledě Skelleftey. V tabulce skupiny H mu tak patří druhé místo s dvoubodovou ztrátou na dosud suverénní Davos.

V mnohem obtížnější pozici se nachází Sparta. Svěřenci trenéra Pavla Patery jsou po domácím dvojboji bez bodu, když nejprve podlehli Aalborgu 2:3 a následně stejným poměrem i Lulee. Pražané věří, že v páteční odvetě na ledě dánského mistra už zaberou. V opačném případě by se šance na postup ze skupiny do osmifinále posunuly už jen do teoretické roviny.